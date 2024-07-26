Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Temmuz 2024 11:30
4B olarak çalışan yedekten başka kutuma atanırsa geçiş yapabilir mi?
merabalar.. 4B olarak 2 aydır göreve başladım bugün yedekten başka bir kuruma aynı ünvanda çağırıldım. bunu bir geçişi veya bir usulü var mıdır? daha önceden aynı durumu yaşayan oldu mu rica etsem bilgi verebilir mi

Ugur2819
Aday Memur
26 Temmuz 2024 12:17

sözleşmeli çalışırken aynı ünvanla geçiş mümkün değil malesef.istifa edip 1 sene bekleyip tekrar atanman lazım.Geçiş yapman için tek yol çalıştığın yerin muvakafat vermesi.

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