4B olarak çalışan yedekten başka kutuma atanırsa geçiş yapabilir mi?

merabalar.. 4B olarak 2 aydır göreve başladım bugün yedekten başka bir kuruma aynı ünvanda çağırıldım. bunu bir geçişi veya bir usulü var mıdır? daha önceden aynı durumu yaşayan oldu mu rica etsem bilgi verebilir mi

merabalar.. 4B olarak 2 aydır göreve başladım bugün yedekten başka bir kuruma aynı ünvanda çağırıldım. bunu bir geçişi veya bir usulü var mıdır? daha önceden aynı durumu yaşayan oldu mu rica etsem bilgi verebilir mi