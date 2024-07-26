abi nedir bu tek maaş düzenlemesi bizim kurımdaki işçiler diyoki artık tek maaş olcsk hep aynı maaşı alcaz diyo oynuyolar ben haberi biraz okudum hiç öyle bi bilgi göremedim

abi nedir bu tek maaş düzenlemesi bizim kurımdaki işçiler diyoki artık tek maaş olcsk hep aynı maaşı alcaz diyo oynuyolar ben haberi biraz okudum hiç öyle bi bilgi göremedim