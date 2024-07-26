Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Temmuz 2024 12:05
tek maaş düzenlemesi
abi nedir bu tek maaş düzenlemesi bizim kurımdaki işçiler diyoki artık tek maaş olcsk hep aynı maaşı alcaz diyo oynuyolar ben haberi biraz okudum hiç öyle bi bilgi göremedim

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