Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Temmuz 2024 12:38
4C den 4B ye en son 4A ya atanan personel kadro derece

daha önce 4c kadrosunda olup 2018 yılında da 4b kadrosuna geçen personel 2023 yılında da 4A GİH 4a kadrosuna geçen personellerin kıdem ve derece almayacağı sadece 4/2 derece kalacağı konusu hakkında bilgisi olan var mı

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