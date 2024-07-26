Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Temmuz 2024 12:38
POLİS PROMOSYONU GÜNCELLEMEYE GİTMELİ EMEKLİ GÜNCELLEDİ ÖĞRETMEN GÜNCELLEDI SIRA BİZDE

Bizde de güncelleme şart heryer güncelleme getirdi bankalar faizleri i GÜNCELLEDİ polsan GÜNCELLEDİ emekliler guncellendi öğretmen 60 70 bin aldi bizede güncelleme gelmeli ağustos diyen vardı varmi duyan? Arti verelim cok yorum yapalım üstte tutalım.


ozerrrr
Şube Müdürü
26 Temmuz 2024 12:47
öyle yaa

datemov174
Aday Memur
26 Temmuz 2024 13:06
tapu memurlsrıds almadı

Nasuhbey
Şef
26 Temmuz 2024 13:16

2025 de olacak iş için erken bu konuşmalar daha en az 8-9 ay var


Ahmet can10
Aday Memur
26 Temmuz 2024 13:26
3 yıl diye biliyorum doğrumu 2025 de son dmi
Nasuhbey, 1 saat önce

2025 de olacak iş için erken bu konuşmalar daha en az 8-9 ay var


Dandanakan1071
Aday Memur
26 Temmuz 2024 13:39

Şu an Güncellenirse 3 kuruş para verirler ancak 2025 te sözleşme bittiğinde en az 3 maaş olacak şekilde alabiliriz. O yüzden güncelleme işi işimize yaramaz arkadaşlar bilginize.


Nasuhbey
Şef
26 Temmuz 2024 14:13

2025 Eylül Kasım gbi bir şey olması lazm

Ahmet can10, 1 saat önce
3 yıl diye biliyorum doğrumu 2025 de son dmi

entropimen
Şef
26 Temmuz 2024 14:20
niye illa 8 9 ay bak adalet bakanlığı habire sıkıştırıyor bakanlığı ve alacaklarda güncellemeyi.süre bir madde ile değişir sen bakanlıksın bastırsa kesin alırız
Nasuhbey, 1 saat önce

2025 de olacak iş için erken bu konuşmalar daha en az 8-9 ay var

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