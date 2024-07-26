KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Temmuz 2024 12:43
Link yine aktif

Dün aktif link olduğunu birçok kişi söylemişti.Bugün söylendiği gibi yks tercihleri duyurusu yayınlandı.Aynı yöntemi uyguladığınızda link şuan da aktif ve 1 duyuru daha geliyor.Beklemede kalın.


Kerem06061
Memur
26 Temmuz 2024 13:01

Eksileyenin zeka seviyesi eşittir konunun aldığı eksi sayısı


sadesodam16
26 Temmuz 2024 13:02
umarım açıklanır hocam
Kerem06061, 2 saat önce

Eksileyenin zeka seviyesi eşittir konunun aldığı eksi sayısı

Toplam 2 mesaj

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