Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Temmuz 2024 13:16
Tayin aralığı

İl içi atama ile yaz dönemi atandım tekrar ne zaman il içi veya iller arası isteyebilirim?

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