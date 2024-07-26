Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Temmuz 2024 13:22
Öğretmenlik Meslek Kanunu Sonbahara Kaldı...

Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'nin yoğun gündemi nedeniyle kesin olarak Sonbahara Kaldı...


Özgürlükzamanı
Memur
26 Temmuz 2024 13:25

Bugün ve yarın yasalaşacak kesin bilgi


Soner Eraslan
Aday Memur
26 Temmuz 2024 14:09
İstemiyoruz kanununu
Toplam 2 mesaj

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