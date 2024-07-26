Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Temmuz 2024 13:43
Refakat izni raporunda hayati tehlike ibaresi

Annemin kalça ameliyatından dolayı 1 ay refakat izni verdi doktor.raporda 105.madde de acikliyo zaten tedavisinin uzun süren Bi hastalık vss vs diye ama kurum illa olum tehlikesi vardır refakat edilmediği takdirde yazılması gerek diye kabul etmiyo.bakima muhtaç diye yaziyo zaten bilgisi olan varmi


fatlas
26 Temmuz 2024 14:35

evet zorunlu yoksa onaylamiyorlar.


kutsiyet
Memur
26 Temmuz 2024 16:22

evet benimkine kabul etmediler 3 ay artı 3 ay kullanma hakkımız var .ama hayati tehlikesi vardır ibaresi olmadan olmaz dedi müdür araştırdım yasada zorunlu yazıyor .


Patron006
Aday Memur
26 Temmuz 2024 16:38
hayati tehlikesinin olduğu, sizden başka refakat edecek kimsenin olmadığı, ve refakat edecek kişinin bilgilerinin de olması gerekli

rdlsrld
Aday Memur
26 Temmuz 2024 16:43

Benim anlamadığım 105.madde diye açıklıyor zaten raporda buna istinaden verildiğini.kalca kıriginaa ben nasıl olum riski var yazayım diyo doktor kurumunuz kabuk etmiyo diye diyor adam haklı öyle deyince birsey de denmiyo

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