Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Temmuz 2024 13:43
Refakat iznin de ölüm tehlikesi vardır ibaresi zorunlulumu

Annemin kalça ameliyatından dolayı 1 ay refakat izni verdi doktor.raporda 105.madde de acikliyo zaten tedavisinin uzun süren Bi hastalık vss vs diye ama kurum illa olum tehlikesi vardır refakat edilmediği takdirde yazılması gerek diye kabul etmiyo.bakima muhtaç diye yaziyo zaten bilgisi olan varmi


fatlas
26 Temmuz 2024 14:35

evet zorunlu yoksa onaylamiyorlar.

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