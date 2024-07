C Dilimi Raporun D dilimi olarak değerlendirilmesi hakkında

Göz ile alakalı rahatsizligim c dilimine giriyor fakat doktor c? d? seklinde yazdi henuz kurula girmedim. "C Dilimi Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, organ ve sistem fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir." Bu şekilde değerlendirilebilmesi doktorun nasıl yazması gerekiyor ? Bilgisi olan yardimci olabilecek biri var mi ?

