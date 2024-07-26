Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Temmuz 2024 14:44
C Dilimi Raporun D dilimi olarak değerlendirilmesi hakkında
Göz ile alakalı rahatsizligim c dilimine giriyor fakat doktor c? d? seklinde yazdi henuz kurula girmedim. "C Dilimi Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, organ ve sistem fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir." Bu şekilde değerlendirilebilmesi doktorun nasıl yazması gerekiyor ? Bilgisi olan yardimci olabilecek biri var mi ?

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