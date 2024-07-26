Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Temmuz 2024 15:14
Zabıta memuru eş durumu
Merhaba arkadaşlar. zabıta memuru eşin yanına kadrolu sağlıkçı olarak tayin isteyebiliyor muyuz? yeni atandığımız kuruma hemen tayin dilekçesi verebilir miyiz yoksa mazeret tayini mi beklenmeli bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Asm ilçe sağlık müdürlüğü ? İller arası kura saatiEş durumu tayiniacill derece hesaplamasıkura sonucu?iller arası tayin müracaatı iptalini nasıl yapacağız14 günlük farkes durumu sonrasi tekrar es durumuHaziran dönemi tayini çıkanlar ÇKYSgih teşvik kesilmesi

Sözlük

tahrik eden müzik günahtır 1 venüs 1 sözlüğü unutmak 2 Maya Duran 3 Editörden arkadaşlık teklifi almak 1 Aşk gerçekten var mı 1 güne bir söz bırak 4 istilacı bitki 1 saç kestirmek 2 mirkelam 1

Son Haberler

Polis memuru 1 milyon TL için cinayet işlediBasın İlan Kurumu 13 şubesini kapattıTırdan fırlayan tekerlek ekmek alan Berra'yı öldürdü'Yağ fiyatları olması gerekenin çok altında'Eski muhtarı öldüren yeni muhtar ve oğlu tutuklandı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?