Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Temmuz 2024 15:29
Aday memur yıllık izin

6 ay başka kurumda hizmetim var başka bir kurumda 9 aydırda aday memumurum yıllık izne hak kazınmış oluyormuyum yoksa adaylıkta 1 yılımın dolmasımı gerek


hsnd
Başbakan Müsteşarı
26 Temmuz 2024 16:44
Yıllık izin hakedişinizin adaylıkla alakası yok hizmet süresiyle alakası vardır. Normalde diğer kamu hizmetiniz ve şuankiyle birlikte yıllık izin hakkınız bulunmalı.
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