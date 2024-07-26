MYO Sekreteri olarak atanan birisi görevi bırakmak isterse zorla çalıştırılır mı?

MYO sekreteri olarak atanan birisi, bu görevden feragat etmek isterse zorla bu kadroda tutulabilir mi? Benzer bir olay yaşayan var mı.

MYO sekreteri olarak atanan birisi, bu görevden feragat etmek isterse zorla bu kadroda tutulabilir mi? Benzer bir olay yaşayan var mı.