Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


26 Temmuz 2024 15:53
MYO Sekreteri olarak atanan birisi görevi bırakmak isterse zorla çalıştırılır mı?
MYO sekreteri olarak atanan birisi, bu görevden feragat etmek isterse zorla bu kadroda tutulabilir mi? Benzer bir olay yaşayan var mı.

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