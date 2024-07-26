Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Temmuz 2024 16:11
il içi atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesi hakkında.

Değerli öğretmen arkadaşlarım! İl içi atamaların neden valiliklerce yapıldığını anlamıyorum.Bakanlık bu atamaları yapsa daha iyi olmaz mı?Valilikler bu atamayı nasıl yapıyorlar; müdahaleye açık bir sistem mi? Ne yalan söyleyeyim hiç güvenmiyorum.Hayırlısı.


bahçesaray
Memur
26 Temmuz 2024 16:34
valilik sadece onaylıyor

Patron006
Aday Memur
26 Temmuz 2024 16:34
mülki amirin izni dışında kuş uçmaz
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeniden idarecilikMaaş farkım neden yatmamıs olabilir?Bu hafta da ömk meclisin gundeminde degilKızım EA sıralama 3 binde. Sınıf öğretmenliği tavsiye eder misiniz? Yoksa hukuk, s. bilgiler mi?Kuru otlar üstüne filmindeki müdürİliçi değişiklik ve Kontenjan2. İliçi Tayin Garip Bir SoruAçık lise sınav görevleriHizmet PuanıBaşarı belgesi hizmet puanı getirir mi

Sözlük

çirkin kadın olmak 1 sözlük yazarlarının dayanışma içerisinde olması 3 ayrılmaz üçlü 1 özür dilerim 1 akılda kalan reklam replikleri 1 Beverly Hills Cop:Axel F 2024 1 uyandıktan sonraki ilk 10 dakika 1 prens bongomia 1 tükenmez kalem 1 Ben senin bildiğin erkeklerden değilim 1

Son Haberler

Polis memuru 1 milyon TL için cinayet işlediBasın İlan Kurumu 13 şubesini kapattıTırdan fırlayan tekerlek ekmek alan Berra'yı öldürdü'Yağ fiyatları olması gerekenin çok altında'Eski muhtarı öldüren yeni muhtar ve oğlu tutuklandı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?