Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


26 Temmuz 2024 16:49
engelli memur istemedigi birimde calistirilabilir mi

Sağlık Bakanlığına Tıbbi Sekreter olarak atandım. Atandıktan sonra kronik rahatsızlıklardan dolayı engelli raporu aldım. İstemediğim bir BİRİMDE çalıştırılabilir miyim bunu merak ediyorum eğer böyle bir hakkım varsa itiraz edeceğim bilenler cevaplayabilir mi?

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