KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Temmuz 2024 17:15
2024 1 merkezi atama 3001

selam arkadaşlar

84 üstü memurluğa başvuran oldu mu

İstanbul


mhtmr
Aday Memur
26 Temmuz 2024 18:02

sadece memurluk mu tercih ettiniz


ÖzlemKzlyprk
Aday Memur
26 Temmuz 2024 18:45

Evet diğer yerler uzaktı

mhtmr, 46 dk. önce

sadece memurluk mu tercih ettiniz

Toplam 2 mesaj

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