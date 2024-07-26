Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Temmuz 2024 17:16
eş durumu
ben Kasım'da atandım katip olarak eşim özel sektörde 1senedir merkezde çalışıyorum eşim ilçede çalışıyor ilçede oturuyoruz eş durumu için benim ilceye tayinim cıkabilirmi 1yılım dolunca

Zrnnn
Aday Memur
26 Temmuz 2024 17:19
bu arada ilcenin komisyonu ayrı komisyon
Toplam 1 mesaj

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