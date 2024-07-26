Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Temmuz 2024 17:20
2024 Haziran İller Arası Tayin

Merhaba haziran iller arası tayin ile tayin oldum bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek ayrılış için neyi beklememiz gerekiyor?Bilen varsa cevaplayabilir mi

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