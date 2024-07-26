KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Temmuz 2024 17:34
Nasıl Ösym personeli olurum?

Görünüşe göre dünyanın en rahat işi.Yaya yaya iş yap.Hicbir şeyde tarih yok.Saldim çayıra mevlam kayıra iş istiyordum.Muhendislik zor ve yıpratıcı.O yüzden Ösym kadrosuna girmek için ne yapmam lazım.Şöyle canı isteyince sonuç giren istemeyince haftaya sallayan bi personel olmak istiyorum

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