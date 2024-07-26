Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Temmuz 2024 18:26
mazeret sonrası eş durumu
eğitim mazereti ile istanbuldan bileciğe tayinim çıktı (aabt) eşim (hemşire ) istanbuldan bileciğe eş durumu tayini istedi red gelme ihtimali var mıdır mevzuatta verilmek zorunda diye bir ibare göremedim bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim teşekkür ederim

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