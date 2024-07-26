mazeret sonrası eş durumu

eğitim mazereti ile istanbuldan bileciğe tayinim çıktı (aabt) eşim (hemşire ) istanbuldan bileciğe eş durumu tayini istedi red gelme ihtimali var mıdır mevzuatta verilmek zorunda diye bir ibare göremedim bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim teşekkür ederim

eğitim mazereti ile istanbuldan bileciğe tayinim çıktı (aabt) eşim (hemşire ) istanbuldan bileciğe eş durumu tayini istedi red gelme ihtimali var mıdır mevzuatta verilmek zorunda diye bir ibare göremedim bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim teşekkür ederim