KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Temmuz 2024 20:09
Bu dönem atananlar kimler

Atanamayan kaldı mı? Bu sene rekor alım geldi.90 üstü olup da hiçbir kuruma atanamadim bekliyorum ama bölüm alımı az umudum az diyen var mı?

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