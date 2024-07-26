Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Temmuz 2024 20:11
Usulüne uygun istifada 1 ay bekleme şartı var mı?

DMK madde 94. Te memuriyetten usulüne uygun istifa etmek için 1 ay bekleme şartı var mı? Olur alındıktan sonra 1 ay beklemeden ayrılış yapılabilir diye anlıyorum ben kanundan.

?Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder.? diye geçiyor. Özlükteki arkadaşlar daha nasıl istifa dilekçesi yazılacağından habersizler ve bu maddeyi söylememe rağmen 1 ay bekleme zorunluluğu olduğunu söyleyenler var.

Ayrıca birde usulüne uygun veya usulüne uygun olmadan istifanın özlük hakları ve memuriyete dönüşte herhangi bir farkı ve zararı var mı ?

Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.


lDeimosl
Genel Müdür
26 Temmuz 2024 20:25

Öyle bir zorunluluk yok. İdare istifayı onayladığı anda ayrılış yapabilirsiniz ve usulüne uygun olur. İdare bekletmeyi de tercih edebilir. Bir arkadaşım idareyle ters düştü, istifa edeceğini belirtti, dilekçesini yazdı ve aynı gün ilişik kesti.

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