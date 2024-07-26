Usulüne uygun istifada 1 ay bekleme şartı var mı?

DMK madde 94. Te memuriyetten usulüne uygun istifa etmek için 1 ay bekleme şartı var mı? Olur alındıktan sonra 1 ay beklemeden ayrılış yapılabilir diye anlıyorum ben kanundan.

?Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder.? diye geçiyor. Özlükteki arkadaşlar daha nasıl istifa dilekçesi yazılacağından habersizler ve bu maddeyi söylememe rağmen 1 ay bekleme zorunluluğu olduğunu söyleyenler var.

Ayrıca birde usulüne uygun veya usulüne uygun olmadan istifanın özlük hakları ve memuriyete dönüşte herhangi bir farkı ve zararı var mı ?

Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.