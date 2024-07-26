Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Temmuz 2024 20:32
Sözleşmeli eş durumu tayini

29 Ağustos kura tarihi diyor. Kura çekildikten sonra ne kadar zaman içinde ayrılış yapılması gerekiyor

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Sözlük

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