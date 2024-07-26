Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Temmuz 2024 20:54
POMEM'e kayıt yaptıramadan tecilim bitiyor.

Arkadaşlar herkese merhaba ben POMEM okulunu kazandım 2 Eylül'e kadar kayıt yaptırmalıyım fakat benim askerlik tecilim 1 Ağustos da bitiyor herhangi bir sıkıntı olur mu ?

Bilgisi olan arkadaşlar yardım ederse sevinirim.


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
26 Temmuz 2024 22:01
askerlik şubesine gidip konuyu anlatın zaten yönlendirirler

Küçük polis
Şef
26 Temmuz 2024 22:22

Askerlik şubesine gidip sor güzel kardeşim. Buradaki adamlar Askere alma dairesinde çalışmıyor. İşin kaynağına gitmeden çözüm yolunu bulamazsın...

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