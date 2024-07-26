Yeni Ağır Ceza olan yerlere ilişkin nakil çalışması hakkında

Arkadaşlar Merhaba. Yeni ağır ceza olan yerlere ilişkin nakil çalışması var. Ancak, "Yazı işleri müdürleri hariç diğer personelin komisyon içi nakil talebi kabul edilmeyecektir." ibaresi mevcuttur. Diyarbakır adliyesinde görev yapıyorum ve Diyarbakır'ın Ergani adliyesinde yeni ağır ceza kuruldu. Aynı zamanda komisyon da kuruldu. Dolayısıyla Ergani komisyon içi sayılır mı? Bilen arkadaşlarım fikirlerini söylerse sevinirim.

Arkadaşlar Merhaba. Yeni ağır ceza olan yerlere ilişkin nakil çalışması var. Ancak, "Yazı işleri müdürleri hariç diğer personelin komisyon içi nakil talebi kabul edilmeyecektir." ibaresi mevcuttur. Diyarbakır adliyesinde görev yapıyorum ve Diyarbakır'ın Ergani adliyesinde yeni ağır ceza kuruldu. Aynı zamanda komisyon da kuruldu. Dolayısıyla Ergani komisyon içi sayılır mı? Bilen arkadaşlarım fikirlerini söylerse sevinirim.