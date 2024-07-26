Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Temmuz 2024 21:12
Yeni Ağır Ceza olan yerlere ilişkin nakil çalışması hakkında
Arkadaşlar Merhaba. Yeni ağır ceza olan yerlere ilişkin nakil çalışması var. Ancak, "Yazı işleri müdürleri hariç diğer personelin komisyon içi nakil talebi kabul edilmeyecektir." ibaresi mevcuttur. Diyarbakır adliyesinde görev yapıyorum ve Diyarbakır'ın Ergani adliyesinde yeni ağır ceza kuruldu. Aynı zamanda komisyon da kuruldu. Dolayısıyla Ergani komisyon içi sayılır mı? Bilen arkadaşlarım fikirlerini söylerse sevinirim.

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