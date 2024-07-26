Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Temmuz 2024 21:33
2 tane sozlesmeli personelin es durumu

Arkadasllar ben samsunda aile bakanlığına bağlı sözleşmeli personelim 3 ay önce gorev başı yaptım.

Nişanlım 5 aydır istanbulda sozlesmeli hemsire 1 senemizi doldurmamiz gerektiğini biliyoruz fakat ikimiz sozlesmeliyiz basvuru yapma hakkimiz var mıdır

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