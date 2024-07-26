Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


26 Temmuz 2024 21:47
öğretim görevlisi olmada yaş şartı var mı? ve kadro daimi mi?

merhaba, kadrolu öğretmenim (MEB).

öğretim görevlisi olmak için yaş şartı var mı ve kadro daimi mi yoksa bir süre sonra sözleşme sonunda işe son mu veriliyor.

birde mevcut işimi belirttim. öğretim görevlisi olmak/yada bu kadroya geçmek mümkün ise, mantıksız olur mu?

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