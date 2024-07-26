KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Temmuz 2024 22:12
Merkezi Atama Sonuçlarının Açıklanmaması

Yıllardır bizden 2 saatte onlarca soru yapmamızı istediler gece gündüz demeden çalıştık biseyler yaptık ancak

Adamlar mevcut sonuçları açıklamaktan acizler yüzlerce insanin çalıştığı kurum 2500 kişilik sonuçları 10 gündür açıklamıyor açıklamak istemiyor.

Bu kurumlarda ki öteleme erteleme senelerdir düzelmedi bunun çaresi nedir

ÖSYM personel alın saçma sapan yerlere alacağınıza adam akıllı 3 gün içinde açıklayın

2000 yılında da 20 günde

2024 yılında da 20 günde sonuç açıklaniyo saka gibi

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