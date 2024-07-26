KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Temmuz 2024 23:37
399 dan 657 ye sınavsız geciş mümkün müdür?

Merhabalar kit kuruluşuna merkezi atama ile atanan biri 3 yıl şartını doldurmadan 657 ye tabi bir kuruluşa naklen olarak atanabilir mi aynı ünvan ile? Sınavsız dilekçe ile geçişten bahsediyorum.


the back of furkan
Şef
26 Temmuz 2024 23:39

özelleşirse olur


Sessizinsan
Aday Memur
26 Temmuz 2024 23:43

Kesin bilgi mi ?

the back of furkan, 38 dk. önce

özelleşirse olur

Toplam 2 mesaj

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