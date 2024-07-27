Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Temmuz 2024 00:09
sözleşmeli personel tayin
ilden ilçeye eş durumu ile 1yıllık katip gecibilirmi eş özel sektör

Başkkatip1907
Aday Memur
27 Temmuz 2024 00:10

Aynı komisyon ise geçer. Farklı komisyon ise geçemez.

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