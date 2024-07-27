Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


27 Temmuz 2024 00:48
Ergün Atalay neden istifa etmiyor?

Ya arkadaş bir başkan sana kazanım elde etmedikten sonra o koltukta neden oturur ki? Koltukta ceket ile senin farkın yoksa bi zahmet o koltuğu bırak. Yani bu adam nasıl hala başkan olabiliyor idrak edemiyorum

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