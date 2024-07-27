Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Temmuz 2024 00:55
SGK Girişi olmadan işe başlama

Merhaba arkadaşlar. Bugün kurumuma katıldım. Katılış evrakım düzenlendi. Sicil numaramı aldım . Daha sonra kurumun Sigorta ile ilgili birimine gittim. Orada sigorta girişimi yapamadılar. Teknik bir arıza çıktı. Bugün günlerden cuma. İşlerim pazartesiye kaldı.

Maaşım bu cuma gününden mi hesaplanır yoksa pazartesiden mi?

Buna ek olarak askerliğimi yedek subay olarak yaptım. Bunu hizmet birleştirmeden ötürü yıllık izin ve diğer haklarıma etkisi olur mu diye sordum. Etkisi olmazmış, sadece derece ve kademe ilerlememde etkisi olurmuş. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda .

Teşekkürler.

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