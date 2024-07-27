7433 kadroya geçen eş tayini

7433 ile kadrolu geçtik eş tayini dilekçesi verdik pdc bahane edilip red geldi peki biz eş tayini kurasına başvurmuyor muyuz neden başvuramayıoruz böyle saçma iş mi olur keşke kadroya geçmeseydik en azından kura şansımız olurdu

7433 ile kadrolu geçtik eş tayini dilekçesi verdik pdc bahane edilip red geldi peki biz eş tayini kurasına başvurmuyor muyuz neden başvuramayıoruz böyle saçma iş mi olur keşke kadroya geçmeseydik en azından kura şansımız olurdu