Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Temmuz 2024 01:06
7433 kadroya geçen eş tayini
7433 ile kadrolu geçtik eş tayini dilekçesi verdik pdc bahane edilip red geldi peki biz eş tayini kurasına başvurmuyor muyuz neden başvuramayıoruz böyle saçma iş mi olur keşke kadroya geçmeseydik en azından kura şansımız olurdu

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