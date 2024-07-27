Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Temmuz 2024 01:49
ANKARA 15. BİM DE dosyası olanların durumu( beraat kararı olanlar)
Anlara 15 BİM de dosyası bekleyenler, adli yargılananlarda beraat etmiş, takipsizlik almış, KYOK gibi kararları bulunanlar. ayrıca EA kod SCD gibi kodlamaları olanların durumu hakkında

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerHamyo soruşturmasıDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıpolis promosyonu guncellemeye gitmeli emekli guncelledi ogretmen guncelledi sira bizde2.şark söz verildiği gibi kalkacak mı?27 Aralık'ta açığa alınan memurlarAnksiyete psikiyatri c dilimi itirazEmekli İkramiyesiEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı

Sözlük

şu an çalan şarkı 2 Beverly Hills Cop:Axel F 2024 1 herkes yapıyor 1 tahrik eden müzik günahtır 1 ayrılmaz üçlü 1 en çok güldüğüm cümleler 2 özür dilerim 1 aşık erkek 1 Editörden arkadaşlık teklifi almak 2 maksadın nedir bu hayatta 1

Son Haberler

Kurumlar personel alımlarında farklı öğrenim düzeyi ve/veya yeterlik şartı arayabilirBeyazıt'ta raylara düşen adam tramvayın altında kalarak öldüYaralı kuşu kurtarmaya çalışan kişiye kamyon çaptıİzmir'deki orman yangını 8 saat sonra kontrol altına alındıDefine ararken metan gazı patladı: 1 ölü, 3 yaralı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?