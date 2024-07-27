Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Temmuz 2024 09:42
İller Arası Sonrası Eş Durumu Tayini

Arkadaşlar merhaba eşim ve ben Sağlık bakanlığında kadrolu Hemşire olarak görev yapmaktayız.Eşim iller arası tayin istedi ve dün kura sonucu 1c bölgesindeki Ankara iline tayini çıktı.Gelelim asıl konuya ben şimdi eş durumu tayini isteyeceğim ne zaman isteyebiliyorum birde şuan bulunduğumuz il 6d bölgesinde red gelme ihtimali var mı ?

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