Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


27 Temmuz 2024 10:27
Belediye bordrodaki kesintiler

Belediye dışındaki kurumların maaş bordrosunda tüm kesintiler 5000 tl altında iken belediye maaş bordrosundaki kesintiler neden 14 bin den fazla. Nedenini bilen var mı? Aşağıda bordromdaki kesintileri paylaşıyorum.

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M.Y.O Kurum: 3888

M.Y.O Sigortalı: 3181

GSS Kurum: 2651

GSS Sigortalı: 1767

Gelir vergisi: 2526

Damga vergisi: 421

Toplam kesintiler: 14435 tl


Scooby doo
Genel Müdür
27 Temmuz 2024 10:45

Diğer kurumlarda şu kesintiler yapılmıyor.

M.Y.O. Kurum

Gss kurum

Gelir vergisi

Bu kesintiler neden sadece belediyede var? Hatalı hesaplamamı var? Mesela benim bildiğim gelir vergisi artık kesilmiyor diye biliyorum.


Scooby doo
Genel Müdür
27 Temmuz 2024 11:15

Galiba belediyelerde gelir vergisi kesintisi de varmış. O zaman geriye ne olduğu bilinmeyen şu iki kalem kalıyor.

M.Y.O Kurum ve G.S.S Kurum

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