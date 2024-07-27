Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


27 Temmuz 2024 11:34
hizmet birleştirme

8 sene boyunca adalet bakanlığında 657 (4/B) sözleşmeli olarak katip olarak görev yaptım akabinde kpss sınavıyla kadrolu zabıta memurlugunu kazandım ve istifa ederek göreve başladım , 1 sene sonunda asalet tastik oldu ancak belediyenin insan kaynakları adalet bakanlığında çalıştığım bu süreyi sözleşmeli çalıştıgın için saymayacaklarını ve kademe dereceden düşürülmeyeceğini belirttiler bu usule uygun bir karar mı ? bilgilendirirsenbiz sevinirim

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