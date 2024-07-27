KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Temmuz 2024 11:48
2024 KPSS Makine Mühendisleri
arkadaşlar makine Mühendisleri olarak bu sınavınız nasil gecti, gerçekten hiç kimsenin sesi çıkmıyor, o kadar mı kötüydü?

kpss-24
27 Temmuz 2024 12:42
Ortalama geçti hocam. Türkçeyi çok hatırlanadığım ve tartışmalı sorular çok olduğu için net bir şey söylemek güç, sizin nasıl geçti?

makineci0861
Memur
27 Temmuz 2024 12:43
Hocam 68 net var benim sizin nasıl?
kpss-24, 1 saat önce
Ortalama geçti hocam. Türkçeyi çok hatırlanadığım ve tartışmalı sorular çok olduğu için net bir şey söylemek güç, sizin nasıl geçti?

kpss-24
27 Temmuz 2024 12:45
Aksaklık olmazsa 80 net civarı bekliyorum.

Moonlighteem
Şef
27 Temmuz 2024 12:54

Abi makineciler de mi döküldü yaa vay anasını ne sinavmis bee .. bu iyi yapanlar nerde ya neden kimseden ses yok. Tamam Türkçe herkesi çarptı da durum sandığımızdan da mı vahim acaba !! Mühendislerden komple ses yok bu durum çok ilginç deil mi


kpss-24
27 Temmuz 2024 13:00
Tam olarak bilemeyiz. Muhakkak iyi yapan birileri vardır.
Moonlighteem, 56 dk. önce

Abi makineciler de mi döküldü yaa vay anasını ne sinavmis bee .. bu iyi yapanlar nerde ya neden kimseden ses yok. Tamam Türkçe herkesi çarptı da durum sandığımızdan da mı vahim acaba !! Mühendislerden komple ses yok bu durum çok ilginç deil mi

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