2024 KPSS Makine Mühendisleri

arkadaşlar makine Mühendisleri olarak bu sınavınız nasil gecti, gerçekten hiç kimsenin sesi çıkmıyor, o kadar mı kötüydü?

arkadaşlar makine Mühendisleri olarak bu sınavınız nasil gecti, gerçekten hiç kimsenin sesi çıkmıyor, o kadar mı kötüydü?