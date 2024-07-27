KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Temmuz 2024 12:34
KPSS 2024 Psikolog atama

Bu sene sağlık bakanlığı kaçla kapatır ? Genel olarak beklentiniz nedir ? Herhangi bi alım duyurusu da yapmadı bu yüzden adalet bakanlığına gitmek mantıklı mı psikologlar için ?

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