Saygıdeğer büyüklerim ve kardeşlerim kurumlar arası geçiş hakkında merak ettiğim bir kaç konu var bilgisi olan paylaşırsa çok sevinirim.

Aynı bakanlığa bağlı bir kurum ile başka bakanlığa bağlı bir kurum arasında kurumlar arası geçişte bir fark oluyor mu (onay, imza vs bakımından)?

Eğer aynı bakanlığa bağlı bir kurum bizi talep ederse ordan sonraki işlemler nasıl ilerliyor?

Torpil vb bir ayrıcalığım ve ya girişimim (istesem bile) yok. Tamamen körün attığı taş misali şansımı denemek istiyorum.