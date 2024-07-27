Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Temmuz 2024 13:58
Kurumlar arası geçiş hakkında

Saygıdeğer büyüklerim ve kardeşlerim kurumlar arası geçiş hakkında merak ettiğim bir kaç konu var bilgisi olan paylaşırsa çok sevinirim.

Aynı bakanlığa bağlı bir kurum ile başka bakanlığa bağlı bir kurum arasında kurumlar arası geçişte bir fark oluyor mu (onay, imza vs bakımından)?

Eğer aynı bakanlığa bağlı bir kurum bizi talep ederse ordan sonraki işlemler nasıl ilerliyor?

Torpil vb bir ayrıcalığım ve ya girişimim (istesem bile) yok. Tamamen körün attığı taş misali şansımı denemek istiyorum.


entropimen
Şef
27 Temmuz 2024 14:12
yüzlerce başlık var bunla ilgili yazsan çıkar

RedBull001
Aday Memur
27 Temmuz 2024 14:21

Doğrudur aradım onları da okuyorum ancak torpilin yoksa olmaz ehehehe diye alay edenlerden başka fazlaca bilgi yok

entropimen, 2 saat önce
yüzlerce başlık var bunla ilgili yazsan çıkar

police_eren
Memur
27 Temmuz 2024 14:24

Ben denedim 4 sene evvel nüfus müdürlüğüne geçiş için emniyet muvafakat vermedi


RedBull001
Aday Memur
27 Temmuz 2024 14:26

Mahkeme vs düşündünüz mü dava açıp tek tük de olsa kazananlar oluyormuş

police_eren, 1 saat önce

Ben denedim 4 sene evvel nüfus müdürlüğüne geçiş için emniyet muvafakat vermedi

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