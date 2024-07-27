KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Temmuz 2024 14:47
2024/1 merkezi atamasını ne zaman açıklayacaksınız ! Magdur ettiniz

Kiralara zamlar geliyor.Universiteler açılacağı için birçok öğrenci yerleşmeye başladı.1 haftayı geçti hala abuk subuk duyurular yapılırken bir türlü alımı açıklamadılar.Suan tercih sonuçları açıklansa evrak teslimi 1-2 hafta sonra Diyelim Arşiv arastirmasiydi filan Eylülü bulur yerleştirme.Sirf 3-5 kişi yüzünden 1800 kişi mağdur olacak.Mezunları mağdur ediyorlar.Alt tarafı elektronik sistemden otomatik veri sıralaması yapıp sonuç açıklayacaklar.Sanki Manuel yaptıkları iş var.Cumhurbaşkanlığına direkt elden dilekçe verdirecegim. Düzgün hizmet vermeyen kurum personellerinin o kurumları işgal etmeye hakkı yoktur.


Kerem06061
Memur
27 Temmuz 2024 14:49

Arşiv Eylül de sonuclandiktan sonra öğrenciler şehirlere akın edecek.Ev bulamayacaksiniz hem uygun fiyata hem de doğru düzgün.


furkan yedek
Şef
27 Temmuz 2024 15:31
pzt saat 9.00
Toplam 2 mesaj

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