Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Temmuz 2024 15:13
7 yıl sonra müfettişe ifade

Arkadaşlar 4 Ekim 2016 açık ve kasım 2016 iade yaklasık 35 günaçıkta kalma sürem, hiçbir şekilde adli idari sorusturma geçirmedim 8 yıl nerdeyse üzerinden zaman geçmiş, müfettişe ifade vermen gerektigini idari soruşturma başlatıldıgı söylendi öncesinde adlı soruşturma da yok diye biliyorum,


Confused3434
Şube Müdürü
27 Temmuz 2024 17:29
idari soruşturman kapanmamıştir benim de 2016 da açılan idari soruşturmam halen acıkmis bende mayıs ta müfettişe istinabeli ifade verdim temmuz başıda ihraç istemiyle ydk sevk karar bekliyorum şu an bu arada benim hiç açık vs olmadı 8 yıldır aktif çalışıyorum isnat birinin ifadesinde ismim geçmiş bir defa sohbette gördüm falan işte
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