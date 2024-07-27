7 yıl sonra müfettişe ifade

idari soruşturman kapanmamıştir benim de 2016 da açılan idari soruşturmam halen acıkmis bende mayıs ta müfettişe istinabeli ifade verdim temmuz başıda ihraç istemiyle ydk sevk karar bekliyorum şu an bu arada benim hiç açık vs olmadı 8 yıldır aktif çalışıyorum isnat birinin ifadesinde ismim geçmiş bir defa sohbette gördüm falan işte

idari soruşturman kapanmamıştir benim de 2016 da açılan idari soruşturmam halen acıkmis bende mayıs ta müfettişe istinabeli ifade verdim temmuz başıda ihraç istemiyle ydk sevk karar bekliyorum şu an bu arada benim hiç açık vs olmadı 8 yıldır aktif çalışıyorum isnat birinin ifadesinde ismim geçmiş bir defa sohbette gördüm falan işte