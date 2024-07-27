Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Temmuz 2024 15:13
Müfettişe ifade 7 sene sonra

Arkadaşlar 4 Ekim 2016 açık ve kasım 2016 iade yaklasık 35 günaçıkta kalma sürem, hiçbir şekilde adli idari sorusturma geçirmedim 8 yıl nerdeyse üzerinden zaman geçmiş, müfettişe ifade vermen gerektigini idari soruşturma başlatıldıgı söylendi öncesinde adlı soruşturma da yok diye biliyorum,

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