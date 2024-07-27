Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu hagb memuriyete etkisi

Arkadaşlar merhabalar 2017 yılında alkollü şekilde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 5 yıl ertelemeli 5 ay hapis cezasi ( hükmün açıklanmasının geriye bırakılması) ayriyeten kamu haklarından yoksun bırakılmadim ve bir sorumluluk yüklenmedi

Şimdi bir bakanlıkta asıl olarak büro personelliği kazandım ve güvenlik soruşturmasındayim

Birkaç arkadaş bu soruşturma sonucunda aynı cezalardan elendiğini söylüyor

Sizce TCK 179/2 ve 3 maddelerince alınan hagb kararları memurieyete engel midir ?

Ayrıca benim 5 yıllık sürecim doldu ve düşmesi icin dilekçe verdim ve şuan dosya düştü bakanlığa düşme yazısı da adliye tarafından gönderildi

Sizce süreç ne olur elenir miyim ?

Elenirsem bu haksız bir elenme olmaz mı? Katalog suçlardan değil ve 1 yılın altında bir ceza