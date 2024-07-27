Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Temmuz 2024 15:41
Doktora

Milli Eğitim bakanlığına bağlı bağımsız anaokulunda okul öncesi öğretmeniyim. Şehir dışında bir üniversitede doktora yapmaya hak kazandım. Bu konuyla ilgili izin içeren yönetmelik, ya da yazı var mı acaba?

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlik Meslek Kanunu Sonbahara Kaldı...Kuru otlar üstüne filmindeki müdürİliçi değişiklik ve KontenjanAçık lise sınav görevleriYeniden idarecilikİl dışı yolluk ne zaman yatar?Bu hafta da ömk meclisin gundeminde degilBaşarı belgesi hizmet puanı getirir miKızım EA sıralama 3 binde. Sınıf öğretmenliği tavsiye eder misiniz? Yoksa hukuk, s. bilgiler mi?İl içi başvuru onaylanmıyor

Sözlük

Maya Duran 3 tükenmez kalem 1 ayrılmaz üçlü 1 çirkin kadın olmak 1 aşık erkek 1 musa eroğlu 2 patates 2 ılılılılılılılılılılılılı 1 özür dilerim 1 paris 2024 yaz olimpiyat oyunları 2

Son Haberler

YKS tercihleri ne zaman sona erecek?Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunduYerlikaya: Hedefimiz krizleri değil, afet risklerini yönetmektirBakan Kurum: Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?