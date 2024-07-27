Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Temmuz 2024 16:10
promosyon
seneye ne zaman ve tahminen ne kadar promosyon yatar hemşirelere

neat
Aday Memur
27 Temmuz 2024 16:30

Gelecek senenin sonları anlaşma bitiyor diye biliyorum. Miktarına gelecek olursak hiçbir zaman tatmin edici olmayacaktır bunu peşin söylemiş olayım.

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