Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Temmuz 2024 16:11
İhrac memur yeşil pasaport

İnternette adam gibi net cevap bulamadım

yeşil pasaportu olan memur ihraç olunca yeşil pasaportta iptal olur mu??????? yoksa süresi dolana kadar kullanabilir mi

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerHamyo soruşturmasıDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEmekli ikramiyesini nasıl değerlendirirsiniz?27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2.şark söz verildiği gibi kalkacak mı?Anksiyete psikiyatri c dilimi itirazMeslekten ayrıldım sanki yeniden doğdumNezarethane sorumlusunun görev tanımı nedir?

Sözlük

Beverly Hills Cop:Axel F 2024 1 Ben senin bildiğin erkeklerden değilim 1 mantı 1 en çok güldüğüm cümleler 2 Editörden arkadaşlık teklifi almak 4 güne bir söz bırak 3 Maya Duran 3 ayrılmaz üçlü 1 patates 2 vergi adaleti 1

Son Haberler

YKS tercihleri ne zaman sona erecek?Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunduYerlikaya: Hedefimiz krizleri değil, afet risklerini yönetmektirBakan Kurum: Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?