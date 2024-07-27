Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Temmuz 2024 16:37
becayiş

becayiş yaptıktan sonra süreç nasıl ilerliyor bilen varmı karşıdaki personel istifa ederse bizi geri eski yerimizden çağırırlar mı biz hâlâ eski ilin personelimi oluyoruz?yeni ile kadromuzla geçebilmek için tayini mi beklemek lazım

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