Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Temmuz 2024 16:55
doğum izninde iller arası tayin

şu anda ücretli doğum iznindeyim. haziran tercihleriyle atandım ama atandığım şehre doğum iznine çıktığımda taşınmıştım zaten. hali hazırda atandığım şehirde ikamet ediyorum ama eski görev yerimle bağlantıyı nasıl kesicem? bilgisi olan var mı? doğum yakın çünkü yola gitmem mümkün değil

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