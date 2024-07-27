Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Temmuz 2024 19:34
ÖZEL OKULDAN İSTİFA

Arkadaşlar merhaba, özel bir kurumda öğretmenlik yapıyorum. Kurumuma istifamı verdim ancak kabul edilmedi hatta almadılar bile. Hafta başında noterle ihtarname çekeceğim kuruma. Aynı gün ilçe meb e gidip istifa dilekçemle okuldan ayrılma işlemimi yaptırabilir miyim? Başka bir kurumla anlaştım. Bilgi verebilecek olan yazarsa çok sevinirim.

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